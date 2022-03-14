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Краматорск снова попал под ракетный удар, есть погибшие

Автор: Александр Мороз

Российские войска нанесли очередной ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). На данный момент известно о двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Александра Гончаренко.

"Краматорск подвергся ракетному удару. По предварительной информации - 2 жертвы", - отметил он.

Напомним, ранее на этой неделе российские войска выпустили ракету тактического комплекса "Искандер" в Краматорский район Донецкой области.

До этого оккупанты обстреляли жилые многоэтажные дома в Краматорске, в результате погибли по меньшей мере два человека, а также было очень много пострадавших.

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КраматорскВойна России против Украины