Краматорск снова попал под ракетный удар, есть погибшие

Российские войска нанесли очередной ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). На данный момент известно о двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Александра Гончаренко.

Напомним, ранее на этой неделе российские войска выпустили ракету тактического комплекса "Искандер" в Краматорский район Донецкой области.

До этого оккупанты обстреляли жилые многоэтажные дома в Краматорске, в результате погибли по меньшей мере два человека, а также было очень много пострадавших.

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