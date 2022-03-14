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Краматорськ знову потрапив під ракетний удар, є загиблі

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Краматорськ, Понеділок 14 березня 2022 09:59
Краматорськ знову потрапив під ракетний удар, є загиблі Фото: наслідки удару по Краматорську (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Олександр Мороз

Російські війська завдали чергового ракетного удару по Краматорську (Донецька область). На даний момент відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Олександра Гончаренка.

"Краматорськ зазнав ракетного удару. За попередньою інформацією - 2 жертви", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше цього тижня російські війська випустили ракету тактичного комплексу "Іскандер" в Краматорський район Донецької області.

До цього окупанти обстріляли житлові багатоповерхові будинки в Краматорську, в результаті загинули щонайменше дві особи, а також було дуже багато постраждалих.

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