Краматорськ знову потрапив під ракетний удар, є загиблі

Російські війська завдали чергового ракетного удару по Краматорську (Донецька область). На даний момент відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Олександра Гончаренка.

"Краматорськ зазнав ракетного удару. За попередньою інформацією - 2 жертви", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше цього тижня російські війська випустили ракету тактичного комплексу "Іскандер" в Краматорський район Донецької області.

До цього окупанти обстріляли житлові багатоповерхові будинки в Краматорську, в результаті загинули щонайменше дві особи, а також було дуже багато постраждалих.

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