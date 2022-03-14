Краматорськ знову потрапив під ракетний удар, є загиблі
Фото: наслідки удару по Краматорську (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Російські війська завдали чергового ракетного удару по Краматорську (Донецька область). На даний момент відомо про двох загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Олександра Гончаренка.
"Краматорськ зазнав ракетного удару. За попередньою інформацією - 2 жертви", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше цього тижня російські війська випустили ракету тактичного комплексу "Іскандер" в Краматорський район Донецької області.
До цього окупанти обстріляли житлові багатоповерхові будинки в Краматорську, в результаті загинули щонайменше дві особи, а також було дуже багато постраждалих.
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