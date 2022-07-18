Краматорск подвергся ракетным обстрелам со стороны оккупантов

"Громкое утро в Краматорске. 4 удара по промышленной зоне, похоже с РСЗО", - заявил он.

Напомним, 15 июля Краматорск также подвергся ракетному удару оккупантов. Тогда в результате обстрела повредили семь жилых домов и два объекта инфраструктуры.

Кроме того, в результате ракетного удара пострадала телестудия государственного телеканала "Дом".

Отметим, что Краматорск ежедневно страдает от обстрелов оккупантов. В городе отсутствует газ, частично вода и электроэнергия.