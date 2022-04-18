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Краматорск подвергся ракетному удару. Повреждены гражданские объекты

Фото: Краматорск атаковали ракетами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). Повреждены дома и другие гражданские объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. Подверглись разрушениям по меньшей мере 8 жилых домов, образовательный и инфраструктурный объекты", - говорится в сообщении.

Враг всю ночь из артиллерии атаковал территорию Донецкой области. Больше всего обстреливались Марьинский, Авдеевский и Очеретинский направления. Пострадавших нет, однако повреждено немало жилых домов. В некоторых населенных пунктах перебито электро - и газоснабжение.

"Несмотря ни на что, продолжаем эвакуировать людей из прифронтовых населенных пунктов и призываем всех, кто имеет возможность, выехать в более безопасные регионы", - добавил Кириленко.

Напомним, оккупанты пошли наступление в Кременной и взяли населенный пункт под контроль.

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КраматорскДонецкая областьВойна России против Украины