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Краматорськ зазнав ракетного удару. Пошкоджені цивільні об'єкти

Фото: Краматорськ атакували ракетами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Пошкоджені будинки та інші цивільні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Зазнали руйнувань щонайменше 8 житлових будинків, освітній та інфраструктурний об'єкти", - йдеться у повідомленні.

Ворог всю ніч з артилерії атакував територію Донецької області. Найбільше обстрілювався Мар'їнський, Авдіївський та Очеретинський напрямки. Постраждалих немає, проте пошкоджено чимало житлових будинків. В деяких населених пунктах перебито електро- і газопостачання.

"Попри все, продовжуємо евакуювати людей з прифронтових населених пунктів і закликаємо всіх, хто має змогу, виїхати у більш безпечні регіони", - додав Кириленко.

Нагадаємо, окупанти пішли наступ у Кремінній і взяли населений пункт під контроль.

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КраматорськДонецька областьВійна Росії проти України