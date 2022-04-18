Краматорськ зазнав ракетного удару. Пошкоджені цивільні об'єкти

"Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Зазнали руйнувань щонайменше 8 житлових будинків, освітній та інфраструктурний об'єкти", - йдеться у повідомленні.

Ворог всю ніч з артилерії атакував територію Донецької області. Найбільше обстрілювався Мар'їнський, Авдіївський та Очеретинський напрямки. Постраждалих немає, проте пошкоджено чимало житлових будинків. В деяких населених пунктах перебито електро- і газопостачання.

"Попри все, продовжуємо евакуювати людей з прифронтових населених пунктів і закликаємо всіх, хто має змогу, виїхати у більш безпечні регіони", - додав Кириленко.