Окупанти обстрілюють Краматорськ. Мешканців просять бути у укриттях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Олександра Гончаренка.

"Краматорськ під ворожим ударом. Перебувайте в укриттях", - розповів він.

Нагадаємо, до цього окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області 23 січня.

Також 20 січня росіяни здійснили обстріл Краматорська. Пріорітетом для них було враження цивільної інфраструктури. В результаті атаки є жертви.

Крім того, в ніч проти 17 січня росіяни також били по Краматорську, тоді ракети атакували промислову зону.

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