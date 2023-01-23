Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську
Фото: росіяни обстріляли Краматорськ (GettyImages)
Сьогодні, 23 січня росіяни вчергове завдали ракетного удару по Краматорську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Краматорськ Олександра Гончаренко в Facebook..
"Ракетний удар по Краматорську", - написав Гончаренко.
За його словами на разі з'ясовуються наслідки обстрілу. Під час удару в області була оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, днями росіяни здійснили обстріл Краматорська. Пріорітетом для них було враження цивільної інфраструктури. В результаті атаки є жертви.
Додамо, в ніч проти 17 січня росіяни також били по Краматорську, тоді ракети атакували промислову зону.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.