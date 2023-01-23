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Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську

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Краматорськ, Понеділок 23 січня 2023 15:33
Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську Фото: росіяни обстріляли Краматорськ (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 23 січня росіяни вчергове завдали ракетного удару по Краматорську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Краматорськ Олександра Гончаренко в Facebook..

"Ракетний удар по Краматорську", - написав Гончаренко.

За його словами на разі з'ясовуються наслідки обстрілу. Під час удару в області була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, днями росіяни здійснили обстріл Краматорська. Пріорітетом для них було враження цивільної інфраструктури. В результаті атаки є жертви.

Додамо, в ніч проти 17 січня росіяни також били по Краматорську, тоді ракети атакували промислову зону.

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