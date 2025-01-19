Краматорськ частково залишився без світла, можливі перебої з водою

Обстріли Краматорська

Російські війська постійно обстрілюють Краматорськ Донецької області. Зокрема, російська армія завдала удару по місту Краматорськ Донецькій області 15 січня. КАБ окупантів влучив прямо у одну з квартир багатоповерхівки в одному зі спальних районів міста. Дев'ять людей ботримали поранення.

Додамо, що часто через обстріли Краматорськ залишається без світла і води.Так, у жовтні 2024 року повідомлялось, що північ Донецької області залишилась без водопостачання на невизначений строк через обстріл РФ. Води не було у 260 тисяч мешканців.

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