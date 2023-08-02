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Крали на "продажі" автівок для ЗСУ: в Україні викрили банду шахраїв

Фото: правоохоронці викрили банду, яка привласнила понад 20 млн гривень (facebook.com ssu.mariupol)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці викрили банду, яка незаконним шляхом привласнила понад 20 млн гривень на "продажі" автівок для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито організовану групу, учасники якої привласнювали грошові кошти під виглядом продажу автомобілів та квадрокоптерів військовим", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

На цей час організатору та трьом його спільникам повідомлено про підозру у шахрайстві.

За даними слідства, підозрювані діяли на території п’яти областей України. Вони пропонували продати вкрай необхідні для ЗСУ товари та незаконно заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Як діяла схема

Підозрювані розміщували на відомих торгівельних інтернет-майданчиках оголошення про продаж легкових автомобілів з доставкою із-за кордону та квадрокоптерів для потреб Збройних сил України за найбільш привабливою ціною.

Після чого, в якості передплати отримували кошти, зокрема від військових та волонтерів. Далі свої зобов’язання вони не виконували.

Загалом потерпілим завдано шкоди на понад 20 млн гривень.

Дії правоохоронців

Правоохоронці провели 22 обшуки на території Одеської, Харківської, Хмельницької, Дніпропетровської та Черкаської областей за місцями реєстрації та проживання підозрюваних. Під час обшуків у підозрюваних було вилучено банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти та інше.

Наразі, в разі доведення вини, підозрюваним загрожує позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому очільнику Оленівської колонії, який причетний до катування понад 100 українських військових.

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