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Воровали на "продаже" автомобилей для ВСУ: в Украине разоблачили банду мошенников

Фото: правоохранители разоблачили банду, которая присвоила более 20 млн гривен (facebook.com ssu.mariupol)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители разоблачили банду, которая незаконным путем присвоила более 20 млн гривен на "продаже" автомобилей для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачена организованная группа, участники которой присваивали денежные средства под видом продажи автомобилей и квадрокоптеров военным", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

В настоящее время организатору и трем его сообщникам сообщено о подозрении в мошенничестве.

По данным следствия, подозреваемые действовали на территории пяти областей Украины. Они предлагали продать крайне необходимые для ВСУ товары и незаконно завладели денежными средствами граждан в особо крупных размерах.

Как действовала схема

Подозреваемые размещали на известных торговых интернет-площадках объявления о продаже легковых автомобилей с доставкой из-за рубежа и квадрокоптеров для нужд Вооруженных сил Украины по наиболее привлекательной цене.

После чего, в качестве предоплаты получали средства, в частности от военных и волонтеров. Далее свои обязательства они не выполняли.

В общем пострадавшим нанесен ущерб на более 20 млн гривен.

Действия правоохранителей

Правоохранители провели 22 обыска на территории Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областей по местам регистрации и проживания подозреваемых. Во время обысков у подозреваемых были изъяты банковские карты, компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты и прочее.

Сейчас, в случае доказательства вины, подозреваемым грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему главе Оленовской колонии, причастному к пыткам более 100 украинских военных.

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