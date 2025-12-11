Крах імперії "Лукойла"? США готують безготівкову схему з відбору активів РФ, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Так, російська нафтова компанія "Лукойл" схиляється до пропозиції американського інвестбанку Xtellus Partners, який запропонував найнестандартнішу схему викупу її закордонних активів - без грошових розрахунків.

Рішення передбачає обмін цінних паперів "Лукойлу", що перебувають у руках американських інвесторів, на контроль над його глобальними активами, включно з нафтопереробними заводами, газовими проектами та мережею заправних станцій, загальною вартістю 22 млрд доларів.

В результаті угоди "Лукойл" фактично поверне собі власні цінні папери, не отримуючи живих коштів - що потенційно робить угоду більш прийнятною в очах американського регулятора.

Нагадаємо, що після введення санкцій Мінфін США зобов’язав "Лукойл" до 17 січня 2025 року продати всі свої закордонні активи, портфель яких оцінюється приблизно у 22 мільярди доларів. До нього входять:

нафтогазові родовища;

нафтопереробні потужності;

мережа із понад 2000 АЗС у світі.

Наразі переговори тривають, і, за даними Reuters, Xtellus залишається найближчим до перемоги в боротьбі за один із найбільших санкційних активів російської економіки. При цьому конкурентами Xtellus у торгах були, зокрема, Carlyle та Chevron.

Перепони з боку США і Росії

Процес ускладнюється необхідністю погодження з Казначейством США та можливим схваленням російської влади, а також ризиком судових позовів у разі зриву угоди.

Так, будь-яка угода з "Лукойл" потребує офіційного дозволу Мінфіну США.

При цьому Вашингтон виставив жорсткі вимоги:

угода має відповідати інтересам нацбезпеки США;

вона повинна розірвати зв’язки "Лукойл" із закордонними активами;

компанія не може отримати фінансову вигоду;

доступ до коштів залишатиметься заблокованим до повного зняття санкцій.

Саме тому безготівковий обмін, який не дає "Лукойлу" жодної "живої" вигоди, розглядається як найприйнятніший сценарій.

Однак схема Xtellus має й серйозний ризик: обмін акціями може потребувати персонального дозволу Володимира Путіна, адже після 2022 року торгівля російськими цінними паперами за кордоном була фактично заборонена.

Якщо угоду не буде укладено до січня:

іноземні активи компанії можуть опинитися в юридичному підвішеному стані;

їх можуть конфіскувати місцеві регулятори;

"Лукойл" зможе оскаржувати рішення лише після можливого зняття санкцій.

Ця схема є частиною тиску на Москву з метою примусу до мирних переговорів щодо України та демонструє, як західні фінансові інструменти можуть бути використані для обмеження ресурсів російського бізнесу на міжнародній арені.