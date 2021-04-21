Крах Европейской Суперлиги. Шесть английских клубов заявили о выходе

Шесть английских клубов заявили о выходе из Суперлиги Европы. Свой выход подтвердили "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".
Об этом сообщает ВВС.
Первым о своем выходе из Суперлиги объявил "Манчестер Сити". Это случилось после того, как "Челси" выразил свое намерение о выходе и подготовил документацию.
В "Манчестер Юнайтед" заявили, что они внимательно прислушивались к реакции фанатов, правительства Великобритании и других ключевых заинтересованных сторон" на свое решение не участвовать в Суперлиге.
"Арсенал" извинился и сказал, что "допустил ошибку", добавив, что они отказались от участия после того, как прислушались к фанатам и футбольного сообщества.
Глава "Тоттенхэма" Дэниэл Леви сказал, что клуб сожалеет о "тревоге и волнениях", вызванных этим предложением.
В "Челси" подтвердили, что "начали формальную процедуру выхода из группы", к которой они присоединились только в конце прошлой недели.
Президент УЕФА Александр Чеферин поприветствовал изменение ситуации и добавил, что "они могут многое предложить не только нашим соревнованиям, но и всей европейской игре".
Также известно, что еще ни один из испанских и итальянских футбольных клубов не выступил с заявлением после выхода.
Напомним, "Манчестер Сити" первым заявил о выходе и Суперлиги Европы. Такое сообщение появилось на сайте клуба.
Ранее сообщалось, что 12 европейских футбольных грантов из Англии, Испании и Италии объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Однако это вызвало критику.