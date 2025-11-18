UA

Крах Bitcoin триває: BTC втратив прибутки за весь 2025 рік

Ілюстративне фото: BTC втратив прибутки за весь 2025 рік (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Bitcoin упав нижче позначки 90 000 доларів, продовживши найглибше місячне падіння за останній рік. Це фактично знищило його прибутки за 2025-й та різко погіршило настрої на ринку цифрових активів.

Пр оце повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У вівторок найбільша криптовалюта знизилася ще на 2,4%, продовживши корекцію після історичного максимуму понад 126 000 доларів, зафіксованого на початку жовтня.

Це перший раз за пів року, коли BTC опускався нижче 90 000 доларів - востаннє він провалювався до 74 400 доларів у квітні після того, як президент США Дональд Трамп своїми анонсами тарифної політики обвалив світові ринки.

Станом на 11:00 у Лондоні біткойн частково відіграв просідання і торгувався біля 91 400 доларів, але ринкові ризики залишаються високими.

Трейдери в паніці переоцінюють ризики

Падіння відбувається на тлі загострення глобальних економічних факторів:

  • невизначеності щодо темпів зниження ставок Федерального резерву США,
  • зниження активності на фондових ринках,
  • побоювань щодо переоціненості спекулятивних активів.

Ймовірність зниження ставки ФРС у грудні зараз оцінюється нижче 50%, що тисне на всі ризикові ринки.

"Криптовалюти продовжують падати після прориву важливого рівня у 100 000 доларів за біткойн", - пояснив Шіліанг Тан із Monarq Asset Management.

Нагадаємо, у липні Bitcoin встановив низку рекордів подорожчання за короткий проміжок часу.

Так, 13 липня вартість цієї криптовалюти сягнула 119 000 доларів. Вже 14 липня вартість криптовалюти сягнула 120 000 доларів.

У травні Bitcoin встановив новий рекорд того періоду - 109 000 доларів.

