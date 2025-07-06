Крах багаторічної традиції: кого Ізраїль змусить одягти військову форму після рішення суду

Так, у липні Цахал планує розіслати близько 54 000 повісток тим, хто раніше був звільнений від служби.

Йдеться про ультраортодоксальних єврейських студентів семінарій. Їх орієнтовна кількість - 54 тисяч чоловік.

Це стало наслідком резонансного рішення Верховного суду, яке скасувало багаторічне звільнення для цієї групи населення. Раніше звільнення діяло тоді, коли ультраортодоксальна громада становила набагато меншу частку населення, ніж сьогоднішні 13%.

Військова служба в Ізраїлі є обов’язковою для більшості єврейських громадян з 18 років і триває від двох до майже трьох років, з подальшим обов’язковим резервом. Для арабського населення, яке складає близько 21%, діють переважно інші умови — більшість від служби звільнені, хоча дехто таки проходить військову підготовку.

Ризики для коаліції Нетаньягу та спроби компромісу

Новина про масову розсилку повісток з’явилася на тлі повідомлень ізраїльських ЗМІ про спроби двох ультраортодоксальних партій, які входять до коаліції прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, знайти компромісне рішення у парламенті. Лідери цих партій занепокоєні, що служба поруч зі світськими солдатами, зокрема жінками, може поставити під загрозу релігійну ідентичність молодих чоловіків із семінарій.

Водночас рішення суду і необхідність збільшення чисельності армії стали ще більш актуальними на тлі постійної напруги та бойових дій: Ізраїль водночас протистоїть ХАМАС у Газі, Хезболлі в Лівані, хуситам у Ємені та відчуває загрозу з боку Ірану. У своїй заяві військові пообіцяли створити умови, що враховуватимуть релігійний спосіб життя ультраортодоксів, а також розробити додаткові програми для їхньої поступової інтеграції до лав армії.