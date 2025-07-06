Крах многолетней традиции: кого Израиль заставит надеть военную форму после решения суда

Так, в июле Цахал планирует разослать около 54 000 повесток тем, кто ранее был освобожден от службы.

Речь идет об ультраортодоксальных еврейских студентах семинарий. Их ориентировочное количество - 54 тысяч человек.

Это стало следствием резонансного решения Верховного суда, которое отменило многолетнее освобождение для этой группы населения. Ранее освобождение действовало тогда, когда ультраортодоксальная община составляла гораздо меньшую долю населения, чем сегодняшние 13%.

Военная служба в Израиле является обязательной для большинства еврейских граждан с 18 лет и длится от двух до почти трех лет, с последующим обязательным резервом. Для арабского населения, которое составляет около 21%, действуют преимущественно другие условия - большинство от службы освобождены, хотя некоторые таки проходят военную подготовку.

Риски для коалиции Нетаньяху и попытки компромисса

Новость о массовой рассылке повесток появилась на фоне сообщений израильских СМИ о попытках двух ультраортодоксальных партий, которые входят в коалицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, найти компромиссное решение в парламенте. Лидеры этих партий обеспокоены, что служба рядом со светскими солдатами, в частности женщинами, может поставить под угрозу религиозную идентичность молодых мужчин из семинарий.

В то же время решение суда и необходимость увеличения численности армии стали еще более актуальными на фоне постоянного напряжения и боевых действий: Израиль одновременно противостоит ХАМАС в Газе, Хезболле в Ливане, хуситам в Йемене и чувствует угрозу со стороны Ирана. В своем заявлении военные пообещали создать условия, учитывающие религиозный образ жизни ультраортодоксов, а также разработать дополнительные программы для их постепенной интеграции в ряды армии.