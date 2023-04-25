Крадуть вночі. Росіяни продовжують мародерити в Херсонській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

"Російські загарбники продовжують чинити мародерство на території України", - заявили в штабі.

Зокрема, за даними Генштабу, в населеному пункті Кардашинка Скадовського району Херсонської області, військовослужбовці російських окупаційних військ вночі обшукують будинки, викрадають побутову техніку та легкові автомобілі у мирних громадян.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти посилили перевірки серед мешканців в Енергодарі під виглядом "пошуку диверсантів". Зокрема, як писав Центр національного спротиву, ворог продовжує мародерити в місті. Нещодавно росіяни пограбували школи та садочки.

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