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Крадуть вночі. Росіяни продовжують мародерити в Херсонській області

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Херсонська область, Вівторок 25 квітня 2023 18:33
Крадуть вночі. Росіяни продовжують мародерити в Херсонській області Фото: окупанти продовжують мародерити в Херсонській області (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації продовжують мародерити в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

"Російські загарбники продовжують чинити мародерство на території України", - заявили в штабі.

Зокрема, за даними Генштабу, в населеному пункті Кардашинка Скадовського району Херсонської області, військовослужбовці російських окупаційних військ вночі обшукують будинки, викрадають побутову техніку та легкові автомобілі у мирних громадян.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти посилили перевірки серед мешканців в Енергодарі під виглядом "пошуку диверсантів". Зокрема, як писав Центр національного спротиву, ворог продовжує мародерити в місті. Нещодавно росіяни пограбували школи та садочки.

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Війна Росії проти України Генштаб ВСУ Херсонська область
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