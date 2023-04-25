ua ru
Вт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Воруют ночью. Россияне продолжают мародерить в Херсонской области

Новина українською →
Херсонская область, Вторник 25 апреля 2023 18:33
Воруют ночью. Россияне продолжают мародерить в Херсонской области Фото: оккупанты продолжают мародерить в Херсонской области (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации продолжают мародерить в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

"Российские захватчики продолжают совершать мародерство на территории Украины", - заявили в штабе.

В частности, по данным Генштаба, в населенном пункте Кардашинка Скадовского района Херсонской области, военнослужащие российских оккупационных войск ночью обыскивают дома, угоняют бытовую технику и легковые автомобили у мирных граждан.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что российские кафиры усилили проверки среди жителей в Энергодаре под видом "поиска диверсантов". В частности, как писал Центр национального сопротивления, враг продолжает мародерить в городе. Недавно россияне ограбили школы и садики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Генштаб ВСУ Херсонская область
NEWS
Вывозят только коллаборантов. Россияне начали эвакуацию из Каменки-Днепровской
Вывозят только коллаборантов. Россияне начали эвакуацию из Каменки-Днепровской
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России