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Крадіжки та мародерство. У Зеленського розкрили справжній зміст сучасної культури РФ

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Росія тотально обкрадає будь-які центри української культури та виносить все з музеїв України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Херсонські музеї розграбовані повністю", - йдеться у повідомленні.

Подоляк заявив, що крадіжка, мародерство, знищення чужої культурної спадщини - це і є справжній зміст сучасної "російської культури".

Радник голови Офісу президента повідомив, що РФ тотально обкрадає будь-які центри української культури і виносить геть усе з музеїв України.

Нагадаємо, що у Запорізькій області окупанти розграбували музей і винесли мармуровий унітаз.

Також російські війська під час окупації Херсонської області пограбували культурний фонд, вкравши близько 15 тисяч картин.

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Російська ФедераціяІрина ПодолякВійна в Україні