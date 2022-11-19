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Воровство и мародерство. У Зеленского раскрыли подлинное содержание современной культуры РФ

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия тотально обворовывает любые центры украинской культуры и выносит все из музеев Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Херсонские музеи разграблены полностью", - говорится в сообщении.

Подоляк заявил, что кража, мародерство, уничтожение чужого культурного наследия - это и есть подлинное содержание современной "российской культуры".

Советник главы Офиса президента сообщил, что РФ тотально обворовывает любые центры украинской культуры и выносит все из музеев Украины.

Напомним, что в Запорожской области оккупанты разграбили музей и вынесли мраморный унитаз.

Также русские войска во время оккупации Херсонской области ограбили культурный фонд, украв около 15 тысяч картин.

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