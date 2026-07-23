Крадіжка грошей від ЄС стане окремою статтею Кримінального кодексу, - нардеп

Що передбачає стратегія

За словами Василевської-Смаглюк, у Національній стратегії протидії шахрайству для захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу, яку затвердив Кабмін, зазначено про підвищений ризик шахрайства та інших зловживань під час реалізації програми Ukraine Facility.

За цією програмою у 2024-2027 роках Україна може отримати до 50 млрд євро.

Ймовірність розкрадань, за оцінкою Кабміну, зростає через вразливості, спричинені війною, та значні обсяги міжнародної фінансової допомоги.

Як зазначає депутатка, план реалізації Стратегії передбачає підготовку змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу України.

Ці зміни встановлять кримінальну відповідальність за незаконні дії з коштами Європейського Союзу.

Відповідальним за підготовку законодавчих змін визначено Бюро економічної безпеки.