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Кравчук о цели боевиков: строить "государства" и трансформироваться в РФ

Автор: Анастасия Рокитна

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук считает, что ОРДЛО сегодня не с Украиной. По его словам, боевики хотят строить "государства".

Об этом он заявил в ходе форума "Украина 30".

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По его словам, боевики хотят трансформироваться в Россию.

"Отдельные районы Донецкой и Луганской области сегодня не с Украиной и цель главарей, тех людей, которые там, так называемых руководителей, довольно откровенная и открытая. Они хотят строить государства и трансформироваться в Россию", - считает он.

Напомним, ранее Кравчук говорил, что на каждый выстрел боевиков на Донбассе должен быть ответ с украинской стороны. По его словам, Украина не может делать вид, что режим тишины соблюдается.

Отметим, Владимир Путин словами о том, что российская сторона не бросит оккупированный Донбасс, имел в виду социальную и гуманитарную помощь, заявили в Кремле.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погибли трое военнослужащих. Они подорвались на неизвестных устройствах.

Президент Владимир Зеленский поручил расследовать произошедшее и отправил на Донбасс министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

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