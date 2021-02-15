Кравчук про ціль бойовиків: будувати "держави" і трансформуватися в РФ

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що ОРДЛО сьогодні не з Україною. За його словами, бойовики хочуть будувати "державу".

Про це він заявив в ході форуму "Україна 30" .

"Окремі райони Донецької і Луганської області сьогодні не з Україною і ціль ватажків, тих людей які там, так званих керівників, досить відверта і відкрита. Вони хочуть будувати держави і трансформуватись в Росію", - вважає він.

За його словами, бойовики хочуть трансформуватися в Росію.

Нагадаємо, раніше Кравчук говорив, що на кожен постріл бойовиків на Донбасі має бути відповідь з української сторони. За його словами, Україна не може удавати, що режим тиші дотримується.

Зазначимо, Володимир Путін словами про те, що російська сторона не кине окупований Донбас, мав на увазі соціальну і гуманітарну допомогу, заявили у Кремлі.

Раніше повідомлялось, що на Донбасі загинули троє військовослужбовців. Вони підірвалися на невідомих пристроях.

Президент Володимир Зеленський доручив розслідувати подію і відправив на Донбас міністра оборони Андрія Тарана і головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.