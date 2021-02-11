КПВВ "Золотое" и "Счастье" отсутствуют со стороны оккупантов на Донбассе, - ОБСЕ

Контрольные пункты въезда-выезда "Золотое" и "Счастье" на Донбассе не функционируют полностью по вине российских оккупантов. С их стороны КПВВ отсутствуют.

Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Халит Чевик на заседании Совбеза ООН к годовщине минских соглашений.

Он отметил, что соглашение о возобновлении работы этих КПВВ было достигнуто еще летом. Но они работают только со стороны территорий, подконтрольных Украине.

"Несмотря на принципиальную договоренность, достигнутую в ТКГ прошлым летом, об открытии пропускных пунктов в Золотом и Счастье, гражданские лица не могут пользоваться этими пунктами. СММ отмечает, что КПВВ "Золотое" и "Счастье" функционируют с 10 ноября в районах, контролируемых правительством, но в соответствующие КПВВ в неподконтрольных районах - отсутствуют", - сказал Чевик

Он подчеркнул, что возможность пересечения линии разграничения на этих КПВВ снизила бы гуманитарное напряжение на Донбассе.