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КПВВ "Золоте" і "Щастя" відсутні з боку окупантів на Донбасі, - ОБСЄ

Автор: Роман Тверденко

Контрольні пункти в'їзду-виїзду "Золоте" та "Щастя" на Донбасі не функціонують повністю з вини російських окупантів. З їх боку КПВВ відсутні.

Про це заявив голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Халіт Чевік на засіданні Радбезу ООН до річниці мінських угод.

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Він зазначив, що угода про відновлення роботи цих КПВВ була досягнута ще влітку. Але вони працюють тільки з боку територій, підконтрольних Україні.

"Незважаючи на принципову домовленість, досягнуту в ТКГ минулого літа, про відкриття пропускних пунктів в Золотом і Щастя, цивільні особи не можуть користуватися цими пунктами. СММ зазначає, що КПВВ "Золоте" та "Щастя" функціонують з 10 листопада в районах, контрольованих урядом, але у відповідні КПВВ в непідконтрольних районах - відсутні", - сказав Чевік

Він підкреслив, що можливість перетину лінії розмежування на цих КПВВ знизила б гуманітарну напругу на Донбасі.

Нагадаємо, Україна в Тристоронній контактній групі по Донбасу в січні просила ОБСЄ допомогти з відкриттям руху через контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Щастя".

Як повідомляло РБК-Україна, на зустрічі з новим головою ОБСЄ президент України Володимир Зеленський поскаржився на те, що російська сторона гальмує врегулювання на Донбасі. За його словами, Київ виконав усі домовленості, досягнуті на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" у грудні 2019 року.

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