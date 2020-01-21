На КПВВ "Станица Луганская" умер пенсионер

Сегодня утром на КПВВ "Станица Луганская" умер 84-летний мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Общественной организации "Право на защиту" в Facebook.

Отмечается, что пенсионеру стало плохо на пути из неподконтрольной правительству Украины территории примерно в 8:00 после того, как он пересек мост.

До приезда "скорой" помощь ему оказывали представители "Красного Креста". Но спасти мужчину не удалось.



РБК-Украина писало, что в Луганской и Донецкой областях за 2019 год при пересечении КПВВ умерло 27 человек, в основном это люди преклонного возраста. Также по 2019 год бригады экстренной медицинской помощи осуществили 290 выездов и оказали медицинскую помощь 301 человеку.

Ранее сообщалось, что Международная организация Human Right Watch заявила об уменьшении количества жертв среди мирного населения на востоке Украины.

Напомним, что правительство упростило порядок въезда-выезда лиц и перемещения товаров через КПВВ на линии разграничения для граждан Украины, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории.