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В Human Right Watch заявили об уменьшении количества погибших на Донбассе

Новости » Общество     15.01.2020 - 06:22
В Human Right Watch заявили об уменьшении количества погибших на Донбассе
Фото: разрушенный дом на Донбассе (flickr.com osce_smmu)

В Human Right Watch заявили, что война на Донбассе продолжает угрожать жизни и благосостоянию мирных жителей

Международная организация Human Right Watch заявила об уменьшении количества жертв среди мирного населения на востоке Украины. Об этом говорится в доклада организации "Всемирный отчет 2020", передает РБК-Украина.

Как отмечается в отчете, боевые действия на востоке Украины продолжаются шестой год, и, хотя количество гражданских жертв сократилось, "жизнь и благосостояние мирных жителей и далее находятся под угрозой".

"Мирные жители становятся жертвами огня из легких вооружений, артиллерийских и минометных обстрелов, мин и взрывоопасных предметов - последствий войны", - говорится в документе.

В организации отметили, что в период с января по май 2019 года количество нападений на школы по обе стороны линии разграничения увеличилась втрое по сравнению с тем же периодом 2018 года. За шесть лет конфликта погибло 147 детей.

В Human Right Watch заявили, что украинское правительство и дальше проводило "дискриминационную политику" в отношении людей, которые живут в ОРДЛО. В частности, как сказано в документе, есть трудности при получении пенсий для пожилых людей с оккупированных территорий.

В организации отметили, что на некоторых контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) и до сих пор является проблемой доступ к элементарным услугам и неотложной медицинской помощи.

"В период с января по апрель 2019 года минимум 19 человек, преимущественно старшего возраста, во время пересечения линии столкновения скончались из-за проблем со здоровьем", - сказано в отчете.

В то же время зазначаєтьсяя, что пересечение линии разграничения через пункты пропуска упрощенно.

"В марте власть отменила срок действия электронных пропусков, необходимых для пересечения линии соприкосновения. В августе запущен электрокар для перевозки людей пожилого возраста и людей с инвалидностью через линию столкновения на чисто пешеходном КПВВ "Станица Луганская". В ноябре на этом же КПВВ было завершен крайне нужный ремонт разрушенного моста, что должно несколько обезопасить процесс пересечения", - отметили в HRW.

Отметим, что Human Right Watch - неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира. Результаты работы публикует в ежегодных Всемирных отчетах.

Напомним, по данным представителя украинского омбудсмена на Донбассе Павла Лисянского, в Луганской и Донецкой областях за 2019 год при пересечении КПВВ умерло 27 человек, в основном это люди пожилого возраста.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ттечение месяца мэрам и главам областных государственных администраций представят программу строительства недвижимости для переселенцев, ветеранов и участников ООС.

За прошлый год при пересечении КПВВ на Донбассе умерли 27 человек На Донбассе двое украинских военных получили ранения
Новости Украины ДонбассСтаница ЛуганскаяКПВВ
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