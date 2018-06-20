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КПВВ на Донбасі за добу перетнули 45 тис. осіб

НовиниСуспільство    20.06.2018 - 10:23
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

На даний момент усі КПВВ працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули 45 тисяч осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Так, повідомляється, що в контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість  транспортних засобів:

"Майорське" - 30/0; "Мар’їнка" - 0/0; "Новотроїцьке" – 0/0; "Гнутове" – 0/0.

Загалом минулої доби через КПВВ прослідувало 45 тисяч осіб та 5,9 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 9560  осіб та 1075 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 11155 осіб та 2180 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8830 осіб та 1665 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4450 осіб та 965 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 11025 осіб.

Нагадаємо, КПВВ на Донбасі за минулу добу перетнули майже 42 тис. осіб.

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Теги публікації: Государственная пограничная служба, Донбас, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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