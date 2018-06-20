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В Україні завтра стартує експеримент по боротьбі з контрабандою на митниці

НовиниЕкономіка    20.06.2018 - 15:35
Фото: ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)
Фото: ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)

Поліція буде цілодобово перебувати в зонах митного контролю

В Україні завтра стартує експериментальний проект по створенню умов для запобігання ухиленню від сплати митних платежів. Відповідна постанова уряду є в розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що експеримент триватиме з 21 червня по 31 грудня 2018 року. При його реалізації поліція отримає право цілодобово перебувати в зонах митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та в інших місцях митної території України, де органи Фіскальної служби проводять митні формальності. Поліції також нададуть доступ до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор - 2006".

Крім того, МВС спільно з Мінфіном і Державною службою фіскальної зобов'язали щомісяця з 1 вересня 2018 подавати звіти про результати реалізації експериментального проекту.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував повернути кримінальну відповідальність за контрабанду товарів.

 

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, контрабанда, митниця  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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