Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.28
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.42
Межбанк BID 30.36
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.28
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.42
Межбанк BID 30.36
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На КПВВ "Станиця Луганська" в українця виявили 96 мобільних телефонів на суму 404 тис. гривень

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 09:24
Фото: вилучений товар (dpsu.gov.ua)
Фото: вилучений товар (dpsu.gov.ua)

Товар вилучено працівниками ДФС

На контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська" прикордонники Лисичанського загону спільно з представниками фіскальної служби виявили у громадянина України, що слідував до ТОТУ, 96 мобільних телефонів на загальну суму 404 тисячі гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби.

Як зазначається, товар вилучено працівниками Державної фіскальної служби (ДФС).

"Крім того, у цьому ж КПВВ військовослужбовці Донецького загону зафіксували один випадок пропонування хабара. Наш співвітчизник таким чином вирішив прискорити процес оформлення проїзду через лінію зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Стосовно правопорушника до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 КК України "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 21 червня, стартує експериментальний проект по створенню умов для запобігання ухиленню від сплати митних платежів.

В Україні завтра стартує експеримент по боротьбі з контрабандою на митниці Гройсман розповів про найбільш популярні "схеми" на митниці
Теги публікації: Луганськ, Станица Луганская, контрабанда, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся