На КПВВ "Станиця Луганська" в українця виявили 96 мобільних телефонів на суму 404 тис. гривень

Товар вилучено працівниками ДФС

На контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська" прикордонники Лисичанського загону спільно з представниками фіскальної служби виявили у громадянина України, що слідував до ТОТУ, 96 мобільних телефонів на загальну суму 404 тисячі гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби.

Як зазначається, товар вилучено працівниками Державної фіскальної служби (ДФС).

"Крім того, у цьому ж КПВВ військовослужбовці Донецького загону зафіксували один випадок пропонування хабара. Наш співвітчизник таким чином вирішив прискорити процес оформлення проїзду через лінію зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Стосовно правопорушника до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 КК України "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 21 червня, стартує експериментальний проект по створенню умов для запобігання ухиленню від сплати митних платежів.