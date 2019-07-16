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Пристайко: Россия обязалась повлиять на "ЛНР" для строительства моста

Новости » Политика    16.07.2019 - 14:33
Пристайко: Россия обязалась повлиять на "ЛНР" для строительства моста
Фото: помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков (РБК-Украина)

Сурков пообещал ускорить восстановление моста в Станице Луганской

Во время переговоров в нормандском формате, которые состоялись на уровне экспертов 12 июля, помощник президента РФ Владислав Сурков пообещал повлиять на боевиков для начала строительства моста вблизи КПВВ ”Станица Луганская”. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Пристайко сообщил об итогах встречи советников лидеров нормандской четверки, которая состоялась 12 июля.

"Например, нам не хватает решения по демонтажу оборонительных структур, которые построены. Нашей задачей было убедить российскую сторону, и Владислав Сурков взял на себя обязательства, как они говорят, повлиять на ту сторону, чтобы эта постройка была разблокирована", - сказал Пристайко.

Также, он выразил надежду, что в ближайшее время мост будет достроен.

"Мы договаривались с российской делегацией о том, что нам надо срочно, примерно за неделю, разобрать сооружения, которые стоят прямо на мосту, чтобы позволить автобусам проезжать. Потому что люди таскают те "тележки"- это недопустимо. Вопрос даже не в финансах. У нас есть средства, есть предложения наших партнеров профинансировать строительство моста. Сейчас нам нужно только согласие той стороны, чтобы мы не начали строить сами, чтобы это не было перекручено и воспринято как акт агрессии ", - подчеркнул Пристайко.

Напомним, ранее в боевики сообщали, что расценят ремонт моста в Станице Луганской как “акт агресии” Украины. По словам главы террористов Леонида Пасечника, любые односторонние действия Украины на "территории ЛНР”, попытка сорвать разведение сил в Станице Луганской. 

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мост в Станице Луганской могут построить в течение месяца. Также он отметил, что строительством моста будут занимать гражданские лица. 

 

Мост в Станице Луганской могут построить через месяц, - президент
Новости Украины Владислав СурковмостСтаница Луганская
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