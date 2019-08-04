КПВВ "Станица Луганская" временно изменит график работы

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

В период с 4 по 10 августа на оккупированной территории будут проводиться мероприятия по разминированию

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" в период с 4 по 10 августа будет осуществлять пропуск граждан через линию разграничения до 18:00. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным украинской стороны Совместного центра по контролю и координации, российско-оккупационные войска с 4 по 10 августа будут осуществлять мероприятия по разминированию территории вблизи разрушенного автомобильного моста в Станице Луганской.

"В указанный период представители оккупационной администрации пропуск через линию разграничения будут осуществлять до 18:00", - говорится в сообщении.

В свою очередь командование Объединенных сил приняло решение изменить режим работы КПВВ для обеспечения безопасности граждан, пересекающих линию разграничения.

"Следовательно, контрольный пункт будет функционировать до 18:00. Кроме того, граждан, направляющихся на временно оккупированную территорию Украины будут пропускать до 17:30", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее у украинской стороны Совместного центра по контролю и координации сообщили, что в настоящее время невозможно начать процесс восстановления автомобильного моста в Станице Луганской из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны пророссийских боевиков. Украинские саперы не могут приступить к разминированию территории вокруг моста.