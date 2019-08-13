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КПВВ "Станиця Луганська" змінила графік роботи

Новини » Суспільство    13.08.2019 - 13:48
КПВВ "Станиця Луганська" змінила графік роботи
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Контрольний пункт функціонуватиме щоденно до 18:00

Режим роботи КПВВ "Станиця-Луганська" було змінено - контрольний пункт функціонуватиме щоденно до 18:00. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил, посилаючись на дані української сторони СЦКК.

Повідомляється, що тривають заходи з розмінування місцевості біля зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець.

"Відповідно до рішення командувача Об’єднаних сил та з метою збереження життя і здоров’я цивільного населення з 12 серпня режим роботи КПВВ "Станиця-Луганська" було змінено - контрольний пункт функціонуватиме щоденно до 18:00", - йдеться у повідомленні.

КПВВ &quot;Станиця Луганська&quot; змінила графік роботи

Зазначається, що після 18:00 пропуск через КПВВ не здійснюватиметься у зв’язку з вибухонебезпечністю робіт із розмінування.

Нагадаємо, 8 серпня голова Луганської обласної державної адміністрації Віталій Комарницький заявив, що в Станиці Луганській завершився перший етап розмінування території поблизу зруйнованого мосту.

РБК-Україна повідомляло, що 31 липня Тристороння контактна група домовилася про початок разминирования прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій з 1 серпня.

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