КПВВ відкриваються з наступного тижня: кого можуть не пропустити

Фото: КПВВ на Донбасі (dnl.com.ua)

Людей, що прибувають з окупованих районів, зобов'яжуть встановити додаток "Дій вдома"

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на адміністративному кордоні з Кримом і лінії розмежування на Донбасі відкриваються з 15 червня. При цьому пропускати будуть не всіх.

Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на засіданні Кабміну були прийняті рішення щодо ослаблення карантину. Зокрема, з 15 червня буде відновлено:

туристичне обслуговування груп не більше 50 осіб

роботу КПВВ з тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях, АР Крим

"Особи, які подорожують з тимчасово окупованих територій та АР Крим, не підлягають обов'язковій обсервації. Однак їм може бути відмовлено в перетині, якщо особа відмовилася від самоізоляції за допомогою додатку "Дій вдома", - зазначив Шмигаль.

Крім того, з 15 червня відновлюється діяльність пунктів пропуску та пунктів контролю в аеропортах. Дозволяється в'їзд іноземцям, які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких країн протягом останніх 14 днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики висунули умови роботи КПВВ на Донбасі, запропонувавши пропускати людей тільки за заздалегідь узгодженими списками.

Крім того, стало відомо, що КПВВ на Донбасі через спеку можуть змінити графік роботи.

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Автор: РБК-Україна