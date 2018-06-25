На КПВВ "Новотроицкое" изъяли более 200 картин

Картины написаны заслуженным художником Украины Василием Кикиневым

На Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" изъяли 210 картин, написанные заслуженным художником Украины Василием Кикиневым. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что на КПВВ с временно оккупированной территории прибыл 32-летний мужчина на микроавтобусе "Газель", в котором было выявлено 210 картин. Предполагается, что они написаны заслуженным художником Украины Василием Кикиневым.

"Водитель грузовика объяснил, что везет картины из Донецка для своей дочери, которой они передались по наследству. Но никаких документов на право собственности мужчина не предоставил. Культурные ценности, стоимость которых предварительно составляет 3,5 миллиона гривен, изъяты представителями ГФС для официальной экспертизы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на КПВВ "Майорское" и "Марьинка" задержали украинцев с контрабандным товаром.