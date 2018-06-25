На КПВВ "Майорское" и "Марьинка" задержали украинцев с контрабандным товаром

У двух граждан Украины изъяли 120 пачек сигарет и косметические и медные изделия

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" и "Марьинка" сотрудники пограничного ведомства совместно с представителями Государственной фискальной службы Украины (ГФС) обнаружили у двух граждан Украины скрытые 120 пачек сигарет и косметические и медные изделия стоимостью почти 20 тысяч гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера на КПВВ "Майорское" и "Марьинка" на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил было выявлено у двух граждан Украины скрытые 120 пачек сигарет на общую сумму 4 тысячи гривен и косметические и медные изделия стоимостью почти 16 тысяч гривен. Сейчас весь товар изъят работникам ГФС", - говорится в сообщении.

Фото: контрабандный товар

Напомним, ранее сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 24 июня 2018 года, пересекли 37,1 тысячи человек.