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На КПВВ "Майорское" и "Марьинка" задержали украинцев с контрабандным товаром

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 09:02
Фото: изъятый товар (dpsu.gov.ua)
Фото: изъятый товар (dpsu.gov.ua)

У двух граждан Украины изъяли 120 пачек сигарет и косметические и медные изделия

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" и "Марьинка" сотрудники пограничного ведомства совместно с представителями Государственной фискальной службы Украины (ГФС) обнаружили у двух граждан Украины скрытые 120 пачек сигарет и косметические и медные изделия стоимостью почти 20 тысяч гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера на КПВВ "Майорское" и "Марьинка" на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил было выявлено у двух граждан Украины скрытые 120 пачек сигарет на общую сумму 4 тысячи гривен и косметические и медные изделия стоимостью почти 16 тысяч гривен. Сейчас весь товар изъят работникам ГФС", - говорится в сообщении.

 

Фото: контрабандный товар

Напомним, ранее сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 24 июня 2018 года, пересекли 37,1 тысячи человек.

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 37,1 тыс. человек КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 39,2 тыс. человек
Теги публикации: контрабанда, Марьинка, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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