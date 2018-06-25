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На КПВВ "Новотроїцьке" вилучили більше 200 картин

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 09:32
Фото: вивезені з окупованого Донбасу картини (dpsu.gov.ua)
Фото: вивезені з окупованого Донбасу картини (dpsu.gov.ua)

Картини написані заслуженим художником України Василем Кікіньовим

На Донбасі на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" вилучили 210 картин, написані заслуженим художником України Василем Кікіньовим. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що на КПВВ з тимчасово окупованої території прибув 32-річний чоловік на мікроавтобусі "Газель", у якому було виявлено 210 картин. Передбачається, що вони написані заслуженим художником України Василем Кікіньовим.

"Водій вантажівки пояснив, що везе картини з Донецька для своєї дочки, якій вони передалися у спадок. Але жодних документів на право власності чоловік не надав. Культурні цінності, вартість яких попередньо складає 3,5 мільйона гривень, вилучені представниками ДФС для офіційної експертизи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на КПВВ "Майорське" і "Мар'їнка" затримали українців з контрабандним товаром.

 

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Теги публікації: Донбас, КПВВ, картины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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