Контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех КПВВ на линии соприкосновения будут осуществляться с 06.00 до 20.00

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) перейдут на летний режим работы с первого июня 2018 года. Об этом сообщает Операция объединенных сил (ООС) на своей странице в соцсети Facebook.

"Вниманию граждан! 1 июня КПВВ на линии соприкосновения перейдут на летний режим работы. С 1 июня 2018 года и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), действующих на линии столкновения, будут осуществляться с 06.00 до 20.00", - отмечается в сообщении.

До уваги громадян! 1 червня КПВВ на лінії зіткнення перейдуть на літній режим роботи З 1 червня 2018 року і протягом... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 28 травня 2018 р.

В частности, на летний режим работы будут переведены:

дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое";

дорожный коридор "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";

дорожный коридор "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";

дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";

дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик)

дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

Напомним, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 27 мая, пересекли более 30 тыс. человек.