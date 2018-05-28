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КПВВ на лінії зіткнення перейдуть на літній режим роботи з 1 червня

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 16:05
Фото: КПВВ (УНІАН)
Фото: КПВВ (УНІАН)

Контрольно-перевірочні та перепускні заходи в усіх КПВВ на лінії зіткнення здійснюватимуться з 06.00 до 20.00

Контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) перейдуть на літній режим роботи з першого червня 2018 року. Про це повідомляє Операція об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"До уваги громадян! 1 червня КПВВ на лінії зіткнення перейдуть на літній режим роботи. З 1 червня 2018 року і протягом усього літнього періоду контрольно-перевірочні та перепускні заходи в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ), що діють на лінії зіткнення, здійснюватимуться з 06.00 до 20.00", - зазначається у повідомленні.

 

До уваги громадян! 1 червня КПВВ на лінії зіткнення перейдуть на літній режим роботи З 1 червня 2018 року і протягом...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 28 травня 2018 р.

Зокрема, на літній режим роботи будуть переведені:

  • дорожній коридор "Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ" - КПВВ "Золоте";
  • дорожній коридор "Горлівка - Бахмут" - КПВВ "Майорське";
  • дорожній коридор "Донецьк - Курахове" - КПВВ "Мар’їнка";
  • дорожній коридор "Донецьк - Маріуполь (через Маріуполь)" - КПВВ "Новотроїцьке";
  • дорожній коридор "Новоазовськ - Покровськ – Талаківка - Маріуполь" - КПВВ "Гнутове" (с. Піщевик);
  • дорожній коридор "Станиця Луганська - Щастя - Новоайдар" - КПВВ "Станиця Луганська".

Нагадаємо, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 27 травня, перетнули понад 30 тис. чоловік.

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Теги публікації: Донбас, КПВВ, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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