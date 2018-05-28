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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 30 тыс. человек

НовостиОбщество    28.05.2018 - 08:50
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

В Станице Луганской пограничники изъяли монету XVIII века

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 30 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/40; "Марьинка" -0/60; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 20/10.

Всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 30,4 тыс. человек и 4,1 тыс. транспортных средств:

  • "Майорское" - 6470 человек и 905 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 7510 человек и 1527 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 5536 человек и 1150 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 2240 человек и 570 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 8695 человек.

Также сообщается, что в Станице Луганской пограничники у гражданина, который направлялся на подконтрольную территорию, обнаружили старинную монету, датированную 1743 годом.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе снизилась интенсивность боев, за сутки ранены двое военных.  

 

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Теги публикации: Донбасс, пограничники, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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