КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 30 тыс. человек

В Станице Луганской пограничники изъяли монету XVIII века

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 30 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/40; "Марьинка" -0/60; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 20/10.

Всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 30,4 тыс. человек и 4,1 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 6470 человек и 905 транспортных средств;

"Марьинка" - 7510 человек и 1527 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5536 человек и 1150 транспортных средств;

"Гнутово" - 2240 человек и 570 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8695 человек.

Также сообщается, что в Станице Луганской пограничники у гражданина, который направлялся на подконтрольную территорию, обнаружили старинную монету, датированную 1743 годом.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе снизилась интенсивность боев, за сутки ранены двое военных.