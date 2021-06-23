КПВВ "Чаплинка" на адмінкордоні з Кримом буде закрито до 15 липня
Контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Чаплинка" на адміністративному кордоні з Кримом буде закрито до 15 липня. Раніше передбачалося, що ремонт завершиться протягом червня.
Про це в Facebook повідомляє представництво президента України в Криму.
"До уваги громадян, які планують перетинати адміністративний кордон з тимчасово окупованим Кримом. За повідомленням Державної прикордонної служби України, роботу КПВВ "Чаплинка" тимчасово припинено - з 19 червня по 15 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" працюватимуть у штатному режимі.
Нагадаємо, раніше в МВС розповіли, як працюють інші пункти пропуску на адміністративному кордоні - КПВВ "Каланчак" та " Чонгар". Зокрема, тільки за минулі вихідні на в'їзд і на виїзд оформили 7,2 тисяч осіб і 383 транспортних засоби.