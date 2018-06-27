КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 46 тыс. человек

По состоянию на утро КПВВ работают в штатном режиме
Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 46 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/40; "Марьинка" - 10/50; "Новотроицкое" - 10/40; "Гнутово" - 20/20.
Всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 46,5 тыс. человек и 6,2 тыс. транспортных средств:
Напомним, ранее сообщалось, что в районе Попасной Луганской области украинские военные остановили прорыв диверсионно-разведывательной группы боевиков.