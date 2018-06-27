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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 46 тыс. человек

НовостиОбщество    27.06.2018 - 09:09
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

По состоянию на утро КПВВ работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 46 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/40; "Марьинка" - 10/50; "Новотроицкое" - 10/40; "Гнутово" - 20/20.

Всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 46,5 тыс. человек и 6,2 тыс. транспортных средств:

  • "Майорское" - 9955 человек и 1205 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 11495 человек и 2130 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 9785 человек и 1785 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 4755 человек и 1050 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 10545 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе Попасной Луганской области украинские военные остановили прорыв диверсионно-разведывательной группы боевиков.

 

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Теги публикации: КПВВ, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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