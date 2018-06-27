КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 46 тис. осіб

Станом на ранок КПВВ працюють у штатному режимі
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули понад 46 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.
Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 50/40; "Мар'їнка" - 10/50; "Новотроїцьке" - 10/40; "Гнутове" - 20/20.
Всього за минулу добу КПВВ перетнули 46,5 тис. осіб і 6,2 тис. транспортних засобів:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі Попасної Луганської області українські військові зупинили прорив диверсійно-розвідувальної групи бойовиків.