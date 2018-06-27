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КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 46 тис. осіб

НовиниСуспільство    27.06.2018 - 09:09
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Станом на ранок КПВВ працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули понад 46 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 50/40; "Мар'їнка" - 10/50; "Новотроїцьке" - 10/40; "Гнутове" - 20/20.

Всього за минулу добу КПВВ перетнули 46,5 тис. осіб і 6,2 тис. транспортних засобів:

  • "Майорське" - 9955 осіб 1205 і транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 11495 осіб і 2130 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 9785 осіб і 1785 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 4755 осіб і 1050 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 10545 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі Попасної Луганської області українські військові зупинили прорив диверсійно-розвідувальної групи бойовиків.

 

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Теги публікації: КПВВ, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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