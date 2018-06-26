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На Донбассе украинские военные остановили прорыв ДРГ боевиков

НовостиОбщество    26.06.2018 - 21:43
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Диверсионная группа в составе 4 человек пыталась подойти вплотную к украинским позициям в Попасной

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе украинские военные остановили прорыв диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) боевиков возле Попасной. Об этом сообщает "5 канал".

Отмечается, что боевики, воспользовавшись благоприятной для разведки погодой - туманом - пытались подойти к опорному пункту украинских военных. Так, в Попасной ближайший опорный пункт боевики расположили на пути, что ведет к оккупированного Первомайска. Он находится на расстоянии менее километра от украинских позиций.

"Диверсионная группа в составе примерно четырех человек пыталась обойти территорию Bona. Эту группу прикрывал пулемет с одной точки. И с другой - тоже крупнокалиберный пулемет", - рассказал один из украинских военных.

Военные ООС заметили диверсантов издалека, но умышленно дали подойти ближе.

"Когда заметили группу, сразу не открывали огонь. Подождали, чтобы подошла. Разумеется, в лесу не было видно. По звуку. После того, когда уже явно увидели противника, открыли огонь. После открытия был ответ со стороны, то есть поддержка огнем противника", - рассказал военный.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки, 25 июня 2018 года, ликвидировано 2 боевиков, еще 3 ранены.

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Теги публикации: диверсанты, диверсия, ДРГ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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