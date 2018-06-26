КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 43 тыс. человек

По состоянию на утро на КПВВ наблюдаются очереди
Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли 43 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/20; "Марьинка" - 5/60; "Новотроицкое" - 0/40; "Гнутово" - 10/10.
Также сообщается, что за минувшие сутки КПВВ пересекли 43 тыс. человек и 5,7 тыс. транспортных средств:
Напомним, ранее сообщалось, что на КПВВ "Новотроицкое" изъяли более 200 картин.