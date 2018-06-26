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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 43 тыс. человек

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 10:16
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

По состоянию на утро на КПВВ наблюдаются очереди

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли 43 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/20; "Марьинка" - 5/60; "Новотроицкое" - 0/40; "Гнутово" - 10/10.

Также сообщается, что за минувшие сутки КПВВ пересекли 43 тыс. человек и 5,7 тыс. транспортных средств:

  • "Майорское" - 9175 человек и 1050 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 10410 человек и 1975 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 8165 человек и 1590 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 4070 человек и 946 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 11210 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на КПВВ "Новотроицкое" изъяли более 200 картин.  

 

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Теги публикации: Донбасс, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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