КПВВ на Донбасі за добу перетнули 43 тис. осіб

Станом на ранок на КПВВ спостерігаються черги
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули 43 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.
Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/20; "Мар'їнка" - 5/60; "Новотроїцьке" - 0/40; "Гнутове" - 10/10.
Також повідомляється, що за минулу добу КПВВ перетнули 43 тис. осіб і 5,7 тис. транспортних засобів:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на КПВВ "Новотроїцьке" вилучили більше 200 картин.