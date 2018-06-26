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КПВВ на Донбасі за добу перетнули 43 тис. осіб

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 10:16
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Станом на ранок на КПВВ спостерігаються черги

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули 43 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/20; "Мар'їнка" - 5/60; "Новотроїцьке" - 0/40; "Гнутове" - 10/10.

Також повідомляється, що за минулу добу КПВВ перетнули 43 тис. осіб і 5,7 тис. транспортних засобів:

  • "Майорське" - 9175 осіб і 1050 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 10410 осіб і 1975 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 8165 осіб і 1590 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 4070 осіб і 946 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 11210 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на КПВВ "Новотроїцьке" вилучили більше 200 картин.

 

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Теги публікації: Донбас, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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