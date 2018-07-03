КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 39 тыс. человек

Кроме того, КПВВ пересекли 5,3 тыс. транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 2 июля 2018 года, пересекли 39 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечают в ведомстве, в КПВВ, что на линии соприкосновения в районе проведения ООС, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/30; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 0/35; "Гнутовое" - 20/20.

Также сообщается, что в целом за прошедшие сутки через контрольные пункты проследовало 39 тысяч человек и 5,3 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8205 человек и 1015 транспортных средств;

"Марьинка" - 8970 человек и 1770 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7900 человек и 1605 транспортных средств;

"Гнутовое" - 4030 человек и 945 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9945 человек.

Напомним, за сутки 1 июля КПВВ на Донбассе пересекли 32 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств.

Также сообщалось, что на КПВВ в Донецкой области пограничники обнаружили комплектующие для "криптовалютнои фермы".