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У Донецькій області прикордонники виявили комплектуючі для "криптовалютної ферми"

НовиниНадзвичайні події    28.06.2018 - 18:56
Фото: комплектуючі для "криптовалютної ферми" (dpsu.gov.ua)
Фото: комплектуючі для "криптовалютної ферми" (dpsu.gov.ua)

Загальна сума оцінки склала близько 150 тис. гривень

У КПВВ у Донецькій області прикордонники виявили комплектуючі для "криптовалютної ферми". Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Зазначається, що торгівля обладнанням для виготовлення криптовалюти останнім часом набирає популярності, і його часто намагаються незаконно перевезти через лінію зіткнення.

"...сьогодні в КПВВ "Новотроїцьке", було припинено чергову спробу вивезення до ТОТУ такого обладнання. Для оформлення на виїзд прибув автомобіль під керуванням громадянина України. В ході роботи спільної оглядової групи прикордонників і представників ДФС, які діють у складі Об'єднаних сил, було виявлено, що чоловік в багажному відділенні транспортного засобу серед особистих речей приховав комп’ютерну техніку для виготовлення віртуальної валюти", - повідомляють у ДПСУ.

Товар вилучено представниками ДФС для прийняття відповідного правового рішення. Загальна сума оцінки склала близько 150 тисяч гривень.

 

Фото: комплектуючі для "криптовалютної ферми" (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, 22 червня співробітники Служби безпеки України блокували контрабанду цигарок з території невизнаного Придністров’я на 3,7 млн гривень.

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Теги публікації: Донецкая область, контрабанда, валюта  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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