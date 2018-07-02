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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 34,7 тыс. человек

НовостиОбщество    02.07.2018 - 08:30
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 5,1 тыс. транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 29 июня 2018 года, пересекли 32 тысячи человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 20/15; "Марьинка" - 15/55; "Новотроицкое" - 20/20; "Гнутовое" - 20/20.

В целом за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 34,7 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7375 человек и 960 транспортных средств;

"Марьинка" - 8105 человек и 1695 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7235 лиц и 1580 транспортных средств;

"Гнутовое" - 3505 человек и 875 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8515 человек.

Напомним, за минувшие сутки, 29 июня 2018 года, КПВВ на Донбассе пересекли 32 тысячи человек.

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Теги публикации: Донбасс, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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