КПВВ на Донбасі за добу перетнули 39 тис. осіб

Крім того, КПВВ перетнули 5,3 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 2 липня 2018 року, перетнули 39 тисяч осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Як зазначають у відомстві, в КПВВ, що на лінії зіткнення в районі проведення ООС, сьогодні вранці на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 30/30; "Маріїнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 0/35; "Гнутове" - 20/20.

Також повідомляється, що в цілому за минулу добу через контрольні пункти прослідувало 39 тисяч осіб і 5,3 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 8205 осіб і 1015 транспортних засобів;

"Маріїнка" - 8970 осіб і 1770 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7900 осіб і 1605 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4030 осіб і 945 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9945 осіб

Нагадаємо, за добу 1 липня КПВВ на Донбасі перетнули 32 тисячі чоловік і 5,1 тисячі транспортних засобів.

Також повідомлялося, що на КПВВ у Донецькій області прикордонники виявили комплектуючі для "криптовалютної ферми".

